Utenze non coperte da rete idrica, regolamento approvato: ok ad emendamenti e atto indirizzo

Gela. Il regolamento per le forniture alle utenze non coperte dalla rete idrica ha impegnato l’aula consiliare per alcune ore. La maggioranza, reduce dal dibattito interno sul caso dell’ampliamento della discarica Timpazzo, ha fatto fronte unico. Sono stati approvati gli emendamenti avanzati dalle commissioni affari generali, ambiente e bilancio, con i presidenti Giudice, Cascio e Tomasi. Anche la meloniana Sara Cavallo ha presentato un proprio emendamento, dicendosi fin dall’inizio contraria all’aumento dei costi a danno degli utenti. L’opposizione si è mostrata scettica sul contenuto complessivo del regolamento facendo prevalere il no, nella maggior parte delle votazioni. Gli emendamenti hanno dovuto affrontare anche alcuni pareri tecnici non favorevoli. In apertura, è toccato al sindaco Di Stefano presentare la genesi del regolamento che inevitabilmente deve tenere conto del dissesto e dell’impossibilità del rinnovo dell’originaria convenzione per le circa cinquanta utenze non raggiungete dalla rete. Sull’atto di indirizzo anche l’opposizione si è espressa a favore.