Utin e servizi sanitari disgregati, civici vogliono monotematico: “Basta promesse, serve chiarezza”

Gela. L’Utin che attende da almeno quindici anni mentre pare possibile l’attivazione di quella al “Sant’Elia” di Caltanissetta e intanto i servizi della struttura di via Parioli vengono disgregati senza troppo preavviso. Tutte anomalie, denunciate negli anni, che per i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” non sono più accettabili. “Tutto quello che gira intorno alla sanità ci preoccupa parecchio, molti reparti chiusi o a mezzo servizio presso il nostro nosocomio, la richiesta di una nuova Utin presso il “Sant’Elia” di Caltanissetta mentre Gela ne attende l’apertura da almeno quindici anni, una frammentazione dei servizi che venivano svolti in via Parioli, ora dispersi in diverse zone della città senza un coinvolgimento dell’amministrazione comunale”, spiegano. Il gruppo consiliare sta per depositare una richiesta di monotematico. Verrà convocato anche l’assessore regionale Volo insieme al management Asp. “Troppe situazioni che creano allarme e necessitano di fare chiarezza, per questo motivo come gruppo consiliare depositeremo a breve una richiesta di monotematico. Coinvolgeremo la politica regionale – aggiungono – e tutte le istituzioni e in particolar modo inviteremo la cittadinanza a partecipare. Serve chiarezza per un territorio che ha dato sempre e adesso ha bisogno di risposte precise”.