Verde pubblico ed efficientamento energetico, Ghelas apre a due incarichi esterni

Gela. Il futuro più immediato di Ghelas multiservizi potrebbe passare dall’assemblea di inizio ottobre. Il nuovo contratto e il tentativo di razionalizzare i servizi sono punti imprescindibili. L’azienda risente di una soglia di personale ridotta ai minimi e anche il ruolo dell’amministratore Guido Siragusa è probabilmente sotto valutazione. Il management dell’azienda intanto va avanti proprio sui servizi oltre che sul contratto. Sono stati pubblicati due avvisi per individuare un esperto in verde pubblico e uno che si occupi dell’efficientamento energetico, anzitutto per ciò che riguarda l’illuminazione pubblica. Sono incarichi che verranno affidati per tre mesi, prorogabili per altri nove mesi. La guida dell’azienda ha voluto attivare avvisi pubblici senza ricorrere alla chiamata diretta, come accaduto in passato.