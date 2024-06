Vertice Di Stefano-assessori, sindaco ha avanzato le proposte per le deleghe da assegnare

Gela. E’ stata una giornata dedicata alle emergenze in atto, con in testa quella idrica, e al confronto con gli alleati. Come riferito, il sindaco Terenziano Di Stefano sta cercando di puntellare gli ultimi aspetti di una base amministrativa che passa dagli assessorati e dalla “massima condivisione con le segreterie dei partiti e con i consiglieri comunali”. Questa mattina, una prima verifica con dem e grillini, mentre nel pomeriggio il neo sindaco ha riunito tutti gli assessori. “Ho proposto alcune soluzioni per le deleghe da assegnargli, sulla base delle loro competenze e inclinazioni – dice Di Stefano – hanno due giorni di tempo per valutare insieme ai loro gruppi di riferimento. Lunedì, bisogna partire e c’è necessità di riunire da subito la giunta al completo, con le relative deleghe”.