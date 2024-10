Via Di Bartolo, sit in per il museo a cielo aperto: verso la conclusione degli interventi

Gela. Il museo a cielo aperto di via Di Bartolo potrà essere finalmente dato alla città? Nel pomeriggio, un gruppo di cittadini ha organizzato un sit in. Hanno partecipato l’assessore Viviana Altamore e il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello. Ancora una volta, la musealizzazione della necropoli, affiorata durante i lavori per la fibra ottica, si era bloccata. Open Fiber attendeva le informazioni e i dati da inserire nel totem che sarà collocato. La soprintendenza, come ha indicato l’assessore Altamore, ha da poco provveduto a farlo. Ci sarà un ulteirore incontro per stilare il cronoprogramma definitivo che dovrebbe portare all’ultimazione dei lavori, in fase piuttosto avanzata a circa tre anni dall’avvio.