Vigili del fuoco e scout, ancora solidarietà per i piccoli di pediatria

Gela. Continua la festa nei reparti del Vittorio Emanuele, con gli appuntamenti inseriti nel cartellone del “Natale in ospedale”. Questa mattina un nutrito numero di vigili del fuoco del fuoco del distaccamento locale, insieme al loro coordinatore il vigile Armando Irti, ha fatto visita al reparto di pediatria diretto dal dott Rosario Caci, insieme ai Vip Viviamo in positivo Odv di Caltanissetta, guidati dal presidente Clown Tatino, e ai volontari di Adoces Sicilia, del presidente Giacomo Giurato. “In questo periodo natalizio, il vostro gesto ci ricorda quanto sia importante il calore umano e la solidarietà – ha commentato il direttore sanitario Dott. Alfonso Cirrone Cipolla – soprattutto nei momenti di difficoltà. Grazie per il vostro impegno quotidiano e per aver scelto di trascorrere del tempo con noi, regalando sorrisi e speranza”. Presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e Armando Irti come vigile coordinatore. “Abbiamo accolto con gioia l’invito del direttore Cirrone Cipolla ed è stato un momento straordinario, un momento di gioia straordinaria, che abbiamo riscontrato negli occhi dei piccoli pazienti. Non nascondiamo la nostra commozione e quella di tutti i colleghi intervenuti, tra i quali coloro che avevano appena concluso il turno di notte che hanno preferito rimanere per visitare i bambini in ospedale. Quello di oggi è solo l’inizio di una di una grande avventura che ci vedrà protagonisti anche il prossimo anno, ringraziamo il nostro comandante Salvatore Cantale che non ha esitato un attimo ad autorizzare l’evento”, hanno spiegato i vigili del fuoco.