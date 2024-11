Vigor, a sorpresa lascia il ds Pardo: “Non ci sono le condizioni per proseguire”

Gela. Fulmine a ciel sereno in casa Vigor Gela. Il direttore sportivo Simone Pardo ha rassegnato le dimissioni, ritenute irrevocabili. Pardo non ha chiarito i motivi della rottura con il club di Cristian Paradiso ma appare evidente che qualcosa non ha funzionato nei rapporti. Insieme a Pardo potrebbero andare via quei soci che hanno dato fiducia proprio al direttore sportivo. La squadra e’ in difficoltà dopo un buon avvio di campionato. Ora sono arrivate due sconfitte consecutive e l’ambiente non appare sereno. La squadra, malgrado il periodo nero, e’ ancora in zona play off e con la Coppa Italia come ulteriore possibilità di accesso al campionato di Eccellenza. “Ringrazio il club ma non ci sono le condizioni per andare avanti”, e’ il commento del Ds.