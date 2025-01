Violenza in famiglia, allentata misura ad un quarantaseinne: continuerà la cura

Gela. Lascia il carcere e sarà sottoposto all’obbligo di presentazione. Un quarantaseienne, negli scorsi giorni, era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe infatti aggredito alcuni familiari, dopo averli minacciati. Davanti al gip, il legale di difesa, l’avvocato Giuseppe Simonetti, ha posto la questione dei disturbi mentali dell’uomo, che nell’ultimo periodo pare non avesse assunto i farmaci necessari. Senza la cura, avrebbe più volte maturato azioni violente. Il quarantaseienne ha confermato l’intenzione di riprendere il ciclo di cura. Ragioni che hanno indotto il gip ad allentare la misura, così come chiesto dalla difesa.