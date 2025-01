Zona scolastica in via Pitagora ma via Palazzi intasata dal traffico

Gela. Difficoltà nel cuore di via Palazzi, a Caposoprano, a ridosso degli istituti scolastici di via Pitagora. Le segnalazioni arrivano dai residenti. La zona scolastica istituita mesi fa dall’amministrazione comunale ha sicuramente decongestionato l’afflusso verso i plessi ma intasa proprio via Palazzi. Tanti genitori attendono i figli all’uscita, parcheggiando anche in doppia fila e tutti in uno spazio molto limitato. Questa mattina, un’ambulanza ha avuto difficoltà a crearsi un varco dal quale transitare.