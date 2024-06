Ztl e attività commerciali, prime intese tra giunta e associazioni datoriali: “C’è disponibilità”

Gela. Prime riflessioni comuni nel rapporto tra l’amministrazione comunale e le associazioni datoriali. Questa mattina, si è tenuto un incontro. C’erano il neo sindaco Terenziano Di Stefano e le associazioni datoriali, in particolare Fipe-Confcommercio Ascom e Casartigiani provinciale rappresentate rispettivamente dai presidenti Paolo Armando Grimaldi e Antonio Ruvio. Oggetto dell’incontro è stata la Zona a Traffico Limitato, nel centro storico e sul lungomare. Le proposte avanzate dalle associazioni sono state accolte positivamente dall’intera giunta comunale. È stato deciso che la Ztl sarà rimodulata con i nuovi orari: dalle 20:00 alle 02:00 sia per il lungomare Federico di Svevia sia per il centro storico. Inoltre, sul lungomare sarà possibile parcheggiare quando la Ztl non sarà attiva, e dalle 20:00 in poi i pubblici esercizi che avranno presentato regolare richiesta potranno ampliare la zona esterna di somministrazione con tavoli, sedie e ombrelloni.