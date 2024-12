10 controlli settimanali per mantenere la tua auto in perfetta efficienza

Scopri i 10 controlli settimanali essenziali per mantenere la tua auto efficiente, inclusi consigli pratici su come pulire il FAP in marcia, monitorare i livelli dei liquidi, controllare gli pneumatici e prevenire guasti costosi.

Mantenere la propria auto in buone condizioni richiede cura costante. Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, eseguire controlli settimanali può prevenire l’usura, prolungare la durata del veicolo e garantire una guida sicura. Ecco 10 controlli essenziali da effettuare ogni settimana, inclusi consigli specifici per mantenere efficiente il filtro antiparticolato (FAP).

Controllo e Rifornimento dell’Olio Motore

L’olio motore lubrifica le parti in movimento, riducendo l’attrito e prevenendo il surriscaldamento. Un livello insufficiente può causare danni irreparabili al motore.

Come controllare:

Estrai l’astina dell’olio con il motore spento e l’auto su una superficie piana.

Pulisci l’astina, reinseriscila e verifica il livello: deve trovarsi tra i segni di minimo e massimo.

Se necessario, aggiungi l’olio specificato dal manuale della tua auto.

Verifica della Pressione e Condizione degli Pneumatici

Gli pneumatici correttamente gonfiati e in buone condizioni migliorano l’efficienza, la sicurezza e il comfort di guida.

Come fare:

Utilizza un manometro per controllare la pressione, seguendo i valori raccomandati indicati nel libretto di manutenzione.

Controlla visivamente lo stato del battistrada, eventuali crepe o segni di usura irregolare. Il battistrada deve essere profondo almeno 1,6 mm per rispettare la normativa.

Monitoraggio del Livello del Liquido Refrigerante

Il liquido refrigerante regola la temperatura del motore, evitando surriscaldamenti o congelamenti.

Come controllare:

Ispeziona il serbatoio del liquido refrigerante e assicurati che il livello sia compreso tra i segni di minimo e massimo.

Se necessario, rabbocca con una miscela di acqua e antigelo al 50%. Mai aprire il tappo con il motore caldo.

Ispezione della Batteria

Una batteria efficiente garantisce avviamenti sicuri e il funzionamento dei componenti elettrici.

Cosa fare:

Controlla la presenza di corrosione sui terminali e, se necessario, puliscila con una soluzione di bicarbonato e acqua.

Usa un voltmetro per misurare la carica; una batteria pienamente carica dovrebbe segnare circa 12,6 volt.

Verifica che i morsetti siano ben saldi.

Controllo dei Fari e delle Luci

Luci funzionanti sono fondamentali per la sicurezza, specialmente di notte o in condizioni meteorologiche avverse.

Cosa fare:

Accendi fari, luci di posizione, indicatori di direzione, luci di retromarcia e di emergenza per verificare che funzionino correttamente.

Sostituisci immediatamente le lampadine bruciate e pulisci i fari per garantire la massima visibilità.

Controllo dei Tergicristalli e del Liquido Lavavetri

Una buona visibilità è essenziale per guidare in sicurezza.

Come fare:

Ispeziona le spazzole tergicristallo: devono essere prive di crepe e garantire una pulizia uniforme. Sostituiscile se lasciano striature sul vetro.

Controlla il livello del liquido lavavetri e rabbocca con una soluzione specifica per la pulizia del parabrezza, evitando l’uso di sola acqua, che potrebbe congelare in inverno.

Controllo di Cinghie e Tubi

Le cinghie e i tubi assicurano il funzionamento dei sistemi chiave del motore.

Come fare:

Ispeziona visivamente le cinghie, verificando che non siano consumate, screpolate o allentate.

Controlla i tubi per individuare eventuali perdite, crepe o rigonfiamenti. Se noti anomalie, fai controllare il sistema da un meccanico.

Ascolto di Rumori Anomali

Rumori insoliti possono segnalare problemi meccanici in fase iniziale.

Fischi o stridii: Potrebbero indicare cinghie usurate o problemi ai freni.

Potrebbero indicare cinghie usurate o problemi ai freni. Rombi o battiti: Segnalano potenziali problemi al motore o alla trasmissione.

Presta attenzione a rumori sospetti durante l’accensione, la marcia e la frenata, intervenendo tempestivamente.

Pulizia di Interni ed Esterni

La pulizia non è solo estetica ma contribuisce anche a mantenere il valore dell’auto e proteggerne i materiali.

Esterni: Lava l’auto ogni settimana per rimuovere sporco, sale o contaminanti che possono danneggiare la vernice.

Interni: Aspira regolarmente i tappetini e i sedili per prevenire l’accumulo di polvere e residui. Pulisci le superfici con prodotti specifici per evitare danni ai materiali.