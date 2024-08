Sagra dell’uva e dei prodotti tipici locali a Licodia Eubea

Sabato 31 Agosto si inaugurerà la XXI Festa dell’Uva e dei Prodotti Tipici Locali a Licodia Eubea (provincia di Catania). Alle ore 10.00 in Piazza Garibaldi ci sarà il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, militari e religiosi, accompagnerà la banda musicale Paolo Costa. Proseguirà la mattinata alle ore 10.30 presso l’ex Monastero di San Benedetto e Santa Chiara (ex badia) con una conferenza dal titolo: ” Crisi Climatica e idrica, agricoltura e ambiente quale futuro per la nostra regione ? ” : Un argomento attualissimo, modera l’agronomo Dott. Riccardo Randello, ci sarà la presenza anche dell’ Assessore Regionale All’ Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea il Prof. Salvatore Barbagallo. Dopo la conferenza un momento di degustazione di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio apriranno i vari stand enogastronomici, alle 17.00 si svolgerà una gara di orienteering nel centro storico di Licodia Eubea a cura dell’associazione Asd Orienteering Licodia. Alle 17.30 presso l’ex badia a cura del Gal Natiblei ci sarà il laboratorio del Gusto Slow Food. Alle 18.00 da Piazza Garibaldi si esibirà per le vie cittadine una strett band, kamarinese street band. Si concluderà la sera alle 21.30 in Piazza Garibaldi con una sfilata di moda dal titolo: ” La Forza in Passerella”. Una sfilata di moda a cura dell’Associazione La Forza in Passerella insieme all” Amministrazione Comunale. Questa sfilata di moda vuole lanciare anche un messaggio di femminilità e rinascita, conduce la serata Ruggero Sardo. La domenica sarà una giornata ricca di eventi.