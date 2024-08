Carenze idriche e rifiuti, Di Stefano pronto a nuove verifiche con Caltaqua e Impianti Srr

Gela. L’emergenza idrica, come abbiamo riferito, continua a tenere banco e sono tante le segnalazioni che arrivano anche a Palazzo di Città. In diverse zone del perimetro urbano manca uniformità nelle forniture e ci sono utenti e famiglie che rimangono a secco per giorni. Al ritorno dalla trasferta istituzionale a Roma, il sindaco Di Stefano convocherà il management di Caltaqua per cercare di avere risposte concrete e un quadro più aggiornato possibile. Non intende accettare di buon grado una situazione che tiene costantemente impegnata la sua amministrazione, senza però il salto deciso verso un miglioramento netto del servizio.