A Butera Pd si ricompatta, Arena: “Rilanciamo azione Zuccalà, ora assemblea provinciale”

“Faccio i complimenti a tutto il gruppo dirigente del partito di Butera per la ferma e forte volontà che ha manifestato nel voler superare le difficoltà di questi ultimi mesi. In un partito in cui tutti hanno la libertà di esprimere le proprie opinioni – dice il presidente provinciale Arena – può succedere che, a volte, per eccesso di passione si possano creare delle incomprensioni. Ma in tutti i presenti è emersa chiaramente la volontà di superare questa fase e rilanciare l’attività del partito per il bene della città di Butera. Un partito unito, forte e coeso non può che giovare anche all’azione amministrativa del sindaco. Nelle prossime settimane ci sarà un’assemblea provinciale per riprendere con forza e vigore l’attività politica, dopo gli impegni delle ultime competizioni elettorali a vari livelli, per tracciare il percorso che porterà anche al rinnovo dei nuovi organismi provinciali”.