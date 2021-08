“A Greco solo promesse e selfie in Regione”, Siragusa: “Gli atti per evento alle Mura”

“Oltre a perdere i fondi regionali previsti come ristoro per il danno subito dalla città, quest’amministrazione ha messo in campo una serie di azioni incoerenti. Se non possiamo addebitare a nessuno il fatto che Gela sia la città con più contagi in Italia, come facciamo a non addebitargli la circostanza che abbia preferito elargire, con molta allegria, fondi per la cosiddetta informazione istituzionale, e nulla per iniziative mediatiche finalizzate ad indurre i cittadini a vaccinarsi? Stesso atteggiamento usato nella gestione degli eventi estivi – aggiunge – pur paventando preoccupazione per possibili restrizioni alle nostre attività commerciali, si esalta nell’organizzare una manifestazione, nelle quali le norme anti-Covid sembrerebbero un puro optional, almeno da come si può notare dalle foto circolate sul web”. I dem chiederanno gli atti. “Chiederemo al gruppo consiliare, attraverso l’uso degli strumenti previsti dalla legge, di verificare l’impegno spesa del Comune e, soprattutto, di capire chi ha organizzato la serata”. Gli esponenti locali del Pd fanno nuovamente capire che per la giunta non sarà una ripresa istituzionale semplice e sui temi più delicati, il gruppo è pronto a fare l’ennesimo affondo agli ex alleati.