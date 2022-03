“A scuola in bici o a piedi”, Fiab aderisce all’iniziativa nazionale

Gela. Una settimana dedicata alla mobilità sostenibile. La sezione locale della Fiab, presieduta dall’avvocato Simone Morgana, aderisce all’iniziativa nazionale e chiede anche all’amministrazione comunale di incentivare, almeno per la settimana in corso, lo spostamento sostenibile, per raggiungere le scuole. “Bisognerebbe raggiungere le scuole, a piedi o in bicicletta – dice Morgana – o almeno lasciando le auto a trecento metri dagli istituti, attivando le zone scolastiche, impedendo lo strangolamento del traffico veicolare. “Possiamo accompagnare i nostri figli a scuola in bicicletta, chiedendo ai dirigenti, almeno per questa settimana, di trovare uno spazio a scuola, nel quale collocare le bici dei ragazzi. Sarebbe un modo per riattivare le zone scolastiche già esistenti e realizzarne di nuove. Si possono fare molte cose in maniera semplice e non per forza organizzata. Perché il cambiamento può e deve partire da ognuno di noi”, dice Morgana.