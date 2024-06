“Abbiamo tutto manca il resto”, con il padiglione off Ué insieme a Farm

Gela. Si terrà sabato 22 giugno alle 18.30 al Civico 111 (via Senatore Damaggio, 111) l’inaugurazione del Padiglione Off della mostra “Abbiamo tutto Manca il resto”, quadriennale transdisciplinare dedicata alla Sicilia ideata e promossa da Farm Cultural Park. Per la prima volta un progetto artistico di Farm, punto di riferimento a livello internazionale nel campo della rigenerazione urbana, approda a Gela grazie al progetto di riattivazione socioculturale del territorio avviato lo scorso anno da “Ué – Eventi Urbani”. Sarà un’occasione importante, per il progetto “Ué” e per la città, che verrà così proiettata nella dimensione internazionale che caratterizza la mostra. L’inaugurazione di sabato sarà anche l’occasione per svelare i nuovi locali del Civico 111, al secondo piano dello stabile di via Senatore Damaggio, che accoglieranno la maggior parte delle opere.