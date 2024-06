Una mappatura di tutti gli accessi al mare con passerelle: “Anche i lidi privati devono adeguarsi”

Gela. Mercoledì prossimo si terrà un’ulteriore riunione per una mappatura di tutti gli accessi a mare destinati ad avere le passerelle per diversamente abili. Questa mattina, si è tenuto un incontro tra il dirigente comunale Antonino Collura e i rappresentanti dell’associaizone H, presieduta dall’avvocato Paolo Capici, de “Il Pungolo” e di familiari di diversamente abili. “In linea di massima c’è l’intesa – dice Capici – il Comune collocherà le pedane già acquisite posizionandole in maniera tale che non possano essere portate via. Si arriverà in parte alla battigia ed eventualmente saranno messi a disposizione i job acquistati dall’ente”. I gestori dei lidi privati dovranno dare le necessarie garanzie di accessibilità per i diversamente abili.