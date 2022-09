Abitazione abusiva, ricorso proprietari: “Se abbattuta danni anche ad altri immobili”

Gela. L’ordine è esecutivo, emesso sulla base di una sentenza diventata definitiva. Un immobile a Villaggio Aldisio, di proprietà di una coppia di coniugi, deve essere abbattuto, perché realizzato in violazione delle norme in materia. Un provvedimento che però i proprietari hanno impugnato, attraverso un incidente di esecuzione. Il legale dei coniugi, l’avvocato Stefano Scepi, si è rivolto al giudice Eva Nicastro. In base all’azione proposta, l’efficacia del provvedimento va bloccata anzitutto perché la demolizione dell’immobile determinerebbe danni anche ad altre strutture abitative realizzate a ridosso. Inoltre, i proprietari hanno avviato una procedura amministrativa per sanare le irregolarità, ma senza aver avuto ancora esito.