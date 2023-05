Accusato di aver rapinato una giovane in centro, arrestato ventiduenne

Gela. I poliziotti del commissariato hanno tratto in arresto un 22enne di nazionalità marocchina nella flagranza di reato di rapina aggravata. Sabato scorso, l’equipaggio di una volante è intervenuto in una via del centro storico poiché era stata segnalata una rapina ai danni di una 25enne. La vittima agli agenti della polizia ha riferito che mentre si accingeva a fare rientro presso la propria abitazione uno straniero armato di coltello l’aveva strattonata e sotto la minaccia dell’arma le ha strappato la borsa per poi dileguarsi. Gli agenti, dopo qualche giro di perlustrazione in zona, hanno fermato l’uomo che, in un primo momento, alla loro vista, aveva tentato di fuggire, trovandolo in possesso di un cellulare trafugato poco prima alla vittima, sequestrando anche la borsa e il coltello.