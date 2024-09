“Acqua e temi centrali, l’opposizione c’è”, Biundo: “Vertice centrodestra? Prima riunione FI”

Gela. Si parte e si prosegue sempre con l’emergenza idrica. E’ ormai un tema fin troppo impellente per non costituire oggetto di verifica politica. L’opposizione la mossa ufficiale l’ha fatta, richiedendo un consiglio comunale monotematico. Qualche critica, non troppo velata, è stata avanzata al sindaco per non aver invitato i consiglieri al tavolo svoltosi in presenza dei referenti di Caltaqua e Siciliacque. “Sui temi per la città l’opposizione c’è e se i provvedimenti dell’amministrazione ci convinceranno non esiteremo a votarli favorevolmente – dice il vicepresidente del civico consesso Antonio Biundo – Forza Italia è all’opposizione della giunta ma non ci tiriamo indietro, così come il resto della minoranza, dal sostenere atti che vadano a favore della città. Il monotematico sui disservizi idrici è importante per capire le ragioni di quello che sta accadendo e soprattutto per valutare se le società del ciclo idrico stiano adempiendo ai loro doveri, in termini di servizio e di investimenti”. Gli azzurri attendono ormai da quale tempo un confronto interno al partito. Ad oggi, non si è tenuto. Quella di Forza Italia è la lista che ha primeggiato, con i numeri, alle amministrative. La coalizione ha però affrontato la sconfitta. Su questo bisognerà riflettere. Il parlamentare Ars di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera ha preannunciato che intende organizzare una riunione con tutte le forze di opposizione.