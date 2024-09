Coppa Italia, al Gela serve il miracolo: domani il match di ritorno contro l’Unitas Sciacca

Gela. Siamo alla vigilia della gara di ritorno di Coppa Italia Eccellenza tra Gela Calcio e Unitas Sciacca. Nella gara d’andata si sono visti dei biancazzurri dalle gambe pesanti e un po’ privi d’identità, senza una vera e propria idea di gioco. Mister Pensabene ha optato, senza grandi risultati, per una costruzione dal basso probabilmente troppo velleitaria. Tanti lanci lunghi non arrivati a destinazione e trasformatisi, troppo spesso, in manovre offensive in favore dei neroverdi, che sono usciti a testa alta dalla sfida al “Presti” col risultato di 2-0. A siglare il primo gol è stato l’attaccante Niosi, di testa, nel primo tempo. Nella ripresa raddoppio degli ospiti con Concialdi, bravo a spiazzare il giovane Colace con un elegante cucchiaio dagli 11 metri. Domani servirà la svolta e i biancazzurri sono chiamati a compiere un vero e proprio miracolo, con a propria disposizione l’apporto offensivo del centravanti Luca Savasta e dell’esterno destro Luca Ficarrotta, entrambi out per squalifica domenica scorsa.