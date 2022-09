Agente della municipale insultato e aggredito per una multa, c’è una condanna

Gela. Una sosta improvvisata, in centro storico, con l’auto parcheggiata in maniera irregolare, violando i divieti. Un sessantatreenne, però, si oppose alla sanzione che intanto era stata irrogata da un agente della polizia municipale. Verbale che lo spinse ad insultarlo e a tentare di aggredirlo. Per quei fatti, è arrivata la condanna, pronunciata dal giudice Antonio Fiorenza. Al sessantatreenne sono stati imposti nove mesi di reclusione. Tra le contestazioni mosse dalla procura, la resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si verificarono nel cuore del centro storico. Una vicenda considerata grave e che ha spinto l’amministrazione comunale a costituirsi parte civile, assistita dall’avvocato Giovanni Giudice. Anche i familiari dell’agente (intanto deceduto per una grave patologia) si sono costituiti, con il legale Livio Aliotta. Le parti civili hanno concluso, chiedendo il riconoscimento della responsabilità dell’imputato, così come indicato dalla procura.