Aggredito a Macchitella, in gravi condizioni titolare di un ristorante: trasferito a Palermo

Gela. È stato aggredito, probabilmente a colpi di spranga, a Macchitella, dove risiede. Un cinquantenne, titolare di un ristorante in centro storico (nella zona di via Mallia), è in gravi condizioni. Nella notte, subito dopo l’aggressione, è stato trasferito a Palermo, in un centro specializzato. Chi ha agito, l’ha fatto poco dopo la mezzanotte.