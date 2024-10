Aggressione a Bancheri, Faraci e Di Stefano: “Gli siamo vicini, episodio molto grave”

Gela. L’aggressione subita dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, affrontato da un uomo che impugnava un coltello, ha scosso i primi cittadini del territorio. Con il collega di Delia i rapporti istituzionali sono all’ordine del giorno, anche per il suo ruolo di presidente della Srr4, nel ciclo dei rifiuti. “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Mazzarino, esprimo la nostra più profonda solidarietà al sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, per l’inaccettabile atto di violenza subito. È con grande sgomento che apprendiamo di un gesto vile e ingiustificabile, che non colpisce solo una persona, ma l’intera comunità e i valori di civiltà e democrazia che difendiamo ogni giorno. Atti del genere non possono e non devono trovare spazio nella nostra società. Esprimiamo la nostra vicinanza al sindaco Bancheri e alla comunità di Delia, ribadendo che non sarà mai la violenza a prevalere, ma il dialogo, il rispetto e la legalità. Con stima e affetto”, ha commentato il sindaco di Mazzarino Filippo Faraci.