Aggressione e rapina a Di Pietro, domani convalida per gli indagati: sono in carcere

Gela. Saranno sentiti domani, davanti al giudice. E’ stata fissata la fase della convalida per i due indagati accusati della rapina e dell’aggressione al commerciante Nunzio Di Pietro, titolare di alcuni supermercati in città. Due settimane fa, a Macchitella, è stato colpito ripetutamente, anche alla testa. Gli sono stati portati via i soldi degli incassi. I pm della procura e i poliziotti ritengono che ad agire siano stati il trentacinquenne Diego Rinella, con diversi precedenti penali alle spalle, e il ventitreenne Carmelo Ascia, per il quale lo scorso anno c’è stata la richiesta di condanna per i fatti del blitz “Cave canem”.