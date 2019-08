Aggressione in centro storico, versioni discordanti: spunta un video

Gela. Versioni discordanti su quanto sarebbe accaduto due settimane fa, in pieno centro storico, nella zona tra via Morello e via Pisa. In quella che inizialmente è sembrata una rissa, è stato coinvolto anche un poliziotto, che però presta servizio fuori città. Sarebbe stato aggredito, forse dopo un primo alterco verbale con alcuni giovani. Uno di loro, però, ha fornito una ricostruzione del tutto differente, sostenendo di essere stato colpito. Ha deciso di sporgere una denuncia. Il legale che lo rappresenta, l’avvocato Ivan Bellanti, ha depositato un video, registrato dai sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbe fare chiarezza sull’intero accaduto. Il giovane ha più volte ribadito di essere stato aggredito, anche con un bastone. Da tempo, i residenti della zona lamentano la costante presenza di un gruppo di ragazzi, che si sarebbe reso protagonista di atti di violenza e danneggiamenti.