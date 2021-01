Agricoltura al tracollo, aziende chiudono: Cascino, “operatori presi in giro da Greco”

Gela. L’agricoltura locale è in ginocchio e non solo per gli effetti della pandemia. Anche la coltivazione del carciofo è al tracollo, con la concorrenza del nord Africa che incide pesantemente sui fatturati delle aziende della Piana, molte delle quali hanno dovuto chiudere i battenti. Angelo Cascino, della direzione regionale di Fratelli d’Italia, trae spunto dalle vicende denunciate dagli agricoltori locali, come Giuseppe Scudera e il padre Liborio Scudera, che da tempo invocano più attenzione dalle istituzioni. “Il sessanta per cento delle aziende agricole del territorio compreso tra Gela e Niscemi si occupa della coltivazione del carciofo e la restante parte si dedica alla produzione di colture serricole. Quest’anno, a causa di diversi fattori commerciali, primo fra tutti l’importazione di prodotti dal nord Africa, si è verificato un declino dei prezzi del carciofo in tutte le varietà. Ormai da anni, questa coltivazione soffre per la terribile situazione che costringe a vendere sottoprezzo il prodotto Italiano. Inoltre, la mancanza di controlli fitosanitari alle dogane, l’assenza di regole che dovrebbero disciplinare I tempi di importazione, il controllo della filiera produttiva estera e i bassi costi di produzione dei paesi di origine – dice Cascino – stanno causando danni irreparabile alla nostra economia agricola. Quest’anno la situazione risulta essere davvero drammatica per migliaia di aziende locali come quella di Liborio Scudera e Giuseppe Scudera, che sono il riflesso di tutti gli operatori del settore. Oltre a dover affrontare la grave situazione dovuta ai prezzi, è costretta a fare i conti con un comparto produttivo abbandonato sotto ogni punto di vista, soprattutto a livello strutturale e sul fronte della sicurezza. Purtroppo, vani sono stati gli appelli fatti da me e dagli agricoltori a questa amministrazione in merito alle problematiche degli invasi Comunelli, Disueri e Cimia”. Per Cascino, manca un piano di intervento complessivo da parte dell’amministrazione comunale, che non riesce a prendere una vera posizione, nonostante il comparto agricolo sia una delle fasi fondanti del tessuto economico locale.