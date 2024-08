Agrigento capitale della cultura, prende forma il Comitato: “Incontro positivo”

Vengono indicate le direttrici principali. “Sollecitare la Soprintendenza all’apertura del nuovo e dei vecchi musei. Tramite una costante pressione formale, mediatica e incontri e sollecito dei deputati del territorio; organizzare una mostra permanente del Comune di Gela per avere qualcosa da fornire ai turisti. Una mostra che rappresenti la nostra storia e la nostra identità; creare una short list di operatori del food and beverage, in grado di fornire un menù tipico di Gela, valorizzando i prodotti della nostra terra ed il prodotti del nostro artigianato come il pane; evitare di aprire infopoint turistici che sono solo uno spreco di risorse e invece chiedere al gestore del sito web di caricare nella pagina turismo tutte le informazioni su Gela e i siti; ricaricare il canale youtube del Comune dedicato al turismo ed attivare un numero con i servizi segretaria in remoto con 75 euro al mese, istruendo l’operatore delle informazioni utili, apertura dei siti; organizzare una short list di guide per raccontare e commentare i beni archeologici di Gela; apertura delle chiese di Gela tutti i giorni”.