Al via domani al Vittorio Emanuele la “Settimana Match It Now” per accogliere potenziali donatori

Gela. “In qualche parte del mondo c’e’ qualcuno che ha bisogno proprio di te per continuare a vivere. Pensaci, donare il proprio midollo osseo ad un familiare e’ un dovere, donarlo ad un perfetto sconosciuto e’ un puro atto d’amore.”

E’ questo lo slogan che sarà utilizzato da Adoces Sicilia odv in occasione della Settimana Match It Now, sabato 5 ottobre dalle ore 08:30 alle 16:30 presso il Polo di Reclutamento dei donatori di midollo osseo -Centro Trasfusionale al 1” piano dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Per l’occasione volontari di adoces sicilia odv giuseppe antonuccio, i medici e gli operatori sanitari accoglieranno i potenziali donatori del leo club del golfo di gela e chiunque volesse avvicinarsi al dono delle cellule staminali, per la tipizzazione del l’iscrizione al registro mondiale dei donatori ibmdr.