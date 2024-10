Oiv, Di Stefano in controtendenza: incarico affidato all’avvocato Comandatore

Gela. La scelta, in un periodo di riflessioni politiche e amministrative, è stata accelerata dalla scadenza dell’incarico della dottoressa Francesca Tona. Il sindaco Di Stefano ha deciso che l’Organismo indipendentemente di valutazione sarà completato dall’avvocato Anna Comandatore. Il suo curriculum professionale ha prevalso nella disamina condotta proprio dal primo cittadino, al quale spetta vagliare le disponibilità e individuare in via discrezionale la figura professionale da inserire nell’organismo di controllo, del quale fanno già parte il presidente Nunzio Brentino e l’altro componente Ignazio Bruscia, entrambi nominati durante la sindacatura Greco. L’avvocato Comandatore ritorna in municipio, questa volta in un organismo tecnico, dopo la sua esperienza in consiglio comunale, durante la sindacatura Messinese, conclusasi con la sfiducia all’ex primo cittadino. Il legale fu candidata alle regionali, sotto le insegne del movimento dell’attuale ministro ed ex presidente siciliano Nello Musumeci.