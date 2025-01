Alla Verga si impara la raccolta differenziata giocando

Gela. Imparare il giusto metodo per effettuare la raccolta differenziata attraverso il gioco è quanto hanno fatto gli studenti dell’istituto comprensivo Giovanni Verga che per tre giorni si sono cimentati in diverse attività coordinate dal referente di educazione ambientale dell’istituto Marco Insulla. Il progetto di educazione ambientale torna infatti con una veste sempre nuova nell’istituto di via Salonicco dove la dirigente Viviana Aldisio pone attenzione sull’alto valore educativo dell’incontro tenutosi in palestra e che ha interessato gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola.