Allaccio elettrico abusivo in un alloggio Iacp, senza querela chiuso giudizio per due coniugi

Gela. Per anni hanno avuto la possibilità di un allaccio elettrico non in regola, sottraendo energia e forniture. Per una coppia di coniugi, che vive in uno degli alloggi popolari a Scavone, il giudice ha però dovuto prendere atto dell’assenza della querela da parte di Enel. Il procedimento nei loro confronti si è quindi chiuso con un nulla di fatto. Le accuse venivano mosse a Gianfranco Turco, che ha una lunga sequenza di precedenti penali, e alla consorte. Sono difesi, rispettivamente, dai legali Rocco Cutini e Salvo Macrì.