Un ortopedico a tempo per sanare i vuoti in ospedale, Pizzardi: “Scelta da seguire”

Secondo l’assessore, dovrebbe esserci un maggiore interscambio tra i presidi di Asp. “Sostengo pienamente l’azione del manager, che in questo momento storico di carenza cronica di personale medico mette in atto in tutto il territorio il cosiddetto principio dei vasi comunicanti tra presidi. Di contro, i Comuni ritengo debbano fare cartello e incentivare questo sistema adottato dal manager, che nell’attesa di rimpinguare personale per quanto possibile e nel rispetto della normativa in materia potrebbe risultare efficacie ed efficiente, in termini di assistenza sanitaria, salva vita, in tutto il territorio della provincia”, conclude.