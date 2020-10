Allarme rosso contagio, reparto Medicina diventa Covid: “In città quasi 200 positivi”

“Con i soggetti positivi che sfiorano quota 200 – affermano il sindaco e l’assessore alla sanità Nadia Gnoffo – ci stiamo preparando allo scenario peggiore, sperando che non si verifichi mai. Ci auguriamo che questo provvedimento urgente sia sufficiente a fronteggiare l’ondata e che sia l’ultimo che, in sinergia con l’Asp, siamo costretti ad attuare. I vertici dell’Azienda sanitaria, nel corso del confronto della scorsa settimana, avevano detto chiaramente che l’attenzione verso Gela è massima e la decisione di oggi insieme a tutte le altre elencate lo scorso venerdì, alla presenza anche del direttore amministrativo Pietro Genovese, ne sono la dimostrazione. Come detto più volte, l’Asp e il Comune ci sono, tocca ai cittadini ora fare egregiamente la propria parte e rispettare le regole anticontagio per fermare tutti insieme l’avanzata del virus”. Il direttore generale Alessandro Caltagirone rappresenta che il provvedimento in attuazione si è reso necessario, insieme ad altre misure, per rispondere proporzionalmente all’aumento dei contagi. E’ naturale che la loro auspicata regressione consentirà di ridurre i posti letto destinati al Covid, ma questa decisione, come tutte le altre, potrà avvenire solo dopo un confronto chiaro e leale con il sindaco Greco.