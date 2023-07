Ambulante accoltellato, tentato omicidio a San Giacomo: per trentunenne niente riti alternativi

Gela. Non ci saranno riti alternativi per il tentato omicidio di San Giacomo, quando negli scorsi mesi il trentunenne Maurizio Saponetto accoltellò un ambulante di frutta e verdura. La difesa dell’imputato, a seguito del giudizio immediato richiesto dalla procura e disposto dal giudice, non ha formalizzato richieste diverse dal dibattimento. L’ambulante riportò ferite piuttosto profonde. I carabinieri fermarono subito il trentunenne, che venne poi trasferito in carcere. Nel corso dell’incidente probatorio, Saponetto è stato sottoposto a perizia per valutare le sue condizioni psichiche. Già in passato era stato collocato in strutture specialistiche e sembra che prima dei fatti di San Giacomo fosse stato al centro di altri episodi di ira, probabilmente acuiti dal non aver sostenuto la terapia necessaria.