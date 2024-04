Franca Evangelista nella lista M5s, l’esercente antiracket ha detto sì alla proposta dei pentastellati

Gela. La proposta risale a qualche tempo fa ma il sì, piuttosto ragionato e successivo ad un’attenta riflessione, è arrivato solo negli ultimi giorni. Franca Evangelista sarà candidata al consiglio comunale tra le fila del Movimento cinquestelle. Una conferma in tal senso arriva dai vertici del gruppo locale. La vedova del commerciante Gaetano Giordano, ucciso dai clan perché si oppose alle imposizioni e alle pretese di denaro, si mette in gioco e lo fa, nella politica attiva, per la prima volta. Evangelista fu pioniera dell’antiracket in città e non solo. Negli anni non si è mai arresa e ha portato avanti iniziative pubbliche e non solo, contro la criminalità e su un piano strettamente sociale.