Amministrazione su due fronti, mozione per l’aeroporto di Agrigento e sostegno a Comiso

“Abbiamo aderito alla protesta del Comitato a difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei. In qualità di rappresentanti del Comune di Gela, abbiamo espresso vicinanza alla richiesta del comitato, più che legittima, di rilanciare l’Aeroporto Pio La Torre di Comiso. Come è stato ricordato da qualcuno durante la manifestazione – ha spiegato Franzone – non è importante soltanto per Comiso, lo è per tutto il sud-est della Sicilia. Servono più investimenti, una migliore gestione e una visione strategica. Per portare più voli, più passeggeri e dare al nostro territorio l’infrastruttura aeroportuale che merita”.