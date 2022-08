Ampliamento depuratore Macchitella, affidati lavori: Lorefice, “fermi interventi al consortile”

Lo stesso senatore si dice invece preoccupato per l’altro sistema di depurazione, quello consortile all’interno di raffineria. L’ampliamento è coordinato dalla Regione ma i lavori sono fermi. “Vorrei ricordare che il mare antistante il litorale gelese ha presentato talvolta valori di qualità delle acque sopra i riferimenti di legge. In particolare per quanto riguarda i parametri microbiologici. Con l’intervento a Macchitella la qualità delle acque di balneazione dovrebbe registrare un progressivo miglioramento. Miglioramenti dovrebbero conseguire anche per quanto riguarda le occasionali emissioni odorigene che periodicamente investono il centro abitato in prossimità dell’impianto. Non si può dire lo stesso – spiega il senatore grillino – per il progetto di ampliamento della sezione civile del depuratore consortile della Regione Siciliana situato dentro il perimetro della raffineria. Su quel fronte tutto tace, i lavori sono fermi da mesi e il dipartimento regionale acqua e rifiuti continua a non fornire nessuna informazione, nonostante mie reiterate richieste. Da quell’impianto posso presumere che si continui a sversare in mare senza depurazione il refluo in eccesso non depurato. Come in altre numerose occasioni, ogni qual volta è coinvolta l’amministrazione della Regione Siciliana, le procedure diventano lente e difficili da seguire. Ma non sarà l’inefficiente macchina burocratica regionale a scoraggiarmi”. Lorefice aveva già lamentato i ritardi per il consortile, proprio contestando il metodo della Regione.