“Ampliamento progetto civico è fisiologico”, Giudice: “Superare dissesto, serve senso di responsabilità”

Gela. L’ampliamento del progetto civico che ha contribuito, non poco, all’elezione del sindaco Di Stefano, è la traccia percorsa in questo periodo dal gruppo di “Una Buona Idea”. Gli incontri non sono mancati con altre espressioni civiche, fuori dai partiti, come ha spiegato il commissario Rino Licata. In consiglio comunale, tra i banchi di entrambi gli schieramenti, non mancano gli esponenti che non si rivedono nei partiti. “Il nostro progetto civico – dice il capogruppo consiliare Giovanni Giudice – ha preso il via nel 2018. Con il tempo, abbiamo dimostrato compattezza ed efficacia, fino al successo del nostro sindaco Di Stefano. Penso sia fisiologico valutare le condizioni per ampliare questa via e per arrivare non solo a nuove adesioni ma anche ad avere un ruolo in altri Comuni, oltre il solo territorio gelese. Stiamo lavorando in questa direzione”. A breve, il gruppo di “Una Buona Idea” si darà una guida stabile. Attualmente, il compito di traghettare il movimento è stato affidato a Licata e a una struttura commissariale, composta da esponenti della prima ora e non solo. In consiglio, i cinque rappresentanti del gruppo sono un punto di riferimento per il primo cittadino. “Il voto all’Ars per lo “sblocca royalties” – aggiunge Giudice – non dà più alcun vincolo. Dobbiamo lavorare per uscire dal dissesto e per dare i servizi alla città. Ringraziamo tutta la deputazione che ha voluto con forza che si raggiungesse l’obiettivo. Non dimentichiamo però che questa città ha dato tanto nel passato e continua a farlo. Abbiamo pagato anche pesantemente e il territorio locale è in credito verso la politica, regionale e non”.