“Ampliamento Timpazzo soluzione tampone”, Cisl: “Caos rifiuti rischia di attirare la criminalità”

Gela. I dubbi, forti, sull’ampliamento della discarica Timpazzo ce li ha anche il sindacato. La Cisl fa sapere che la decisione del governo regionale non è in linea con la volontà di dare una politica dei rifiuti diversa all’isola. “Il governo regionale vuole incrementare la capacità della discarica di Timpazzo. Dagli attuali 90mila metri cubi vuole passare a 2 milioni di metri cubi – dicono Carmela Petralia segretario generale territoriale e Antonio Stagno della Fit – una scelta che desta forte preoccupazione per gli effetti che può generare. I cittadini devono subire un’altra scelta, per nulla strategica. Si tratta della solita soluzione tampone che non risolve l’annoso problema del conferimento e che non vede ridotta la capacità di abbancamento delle discariche siciliane”. Secondo i sindacalisti, serve invece il “rilancio delle aree interne siciliane attraverso una seria e sostenibile azione di riprogettazione che contempli prevenzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti. Il centro Sicilia non può diventare una pattumiera e la salute dei cittadini non può essere messa a repentaglio da scelte che lasciano interdetti”. Non escludono che il ciclo così impostato possa attirare interessi della criminalità. “La discarica – aggiungono Petralia e Stagno – non può essere l’unica soluzione anche perché bisogna prepararsi a rispettare la soglia del 10 per cento conferibile, che entrerà in vigore a partire dal 2035. Occorre pertanto uscire dalla logica del tombamento tout court dei rifiuti, le poche discariche necessarie vanno destinate allo stoccaggio definitivo della parte residuale di materiale non recuperabile o non diversamente impiegabile. E’ ovvio che questa confusione nella gestione del ciclo dei rifiuti può rappresentare un varco per le organizzazioni criminali”. Richiamano l’opportunità di una filiera dei rifiuti equilibrata.