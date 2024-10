Anziano morto al pronto soccorso dell’ospedale, medico assolto: cadono le accuse

Il quadro clinico dell’anziano, hanno riferito, era fortemente compromesso. Figura, per i difensori, avrebbe fatto tutto quello che era possibile, riuscendo a rianimare il paziente. L’ottantaquattrenne era stato visitato da tre diversi medici. Stando alle perizie specialistiche, fu stroncato da un aneurisma retroperitoneale. Per i legali, lo stato complessivo era del tutto precario e l’aneurisma si sarebbe manifestato, aggravandolo. Hanno citato quanto riportato pure dal consulente della procura, che in aula parlò di una “situazione critica”. I familiari dell’anziano segnalarono l’accaduto e si sono costituiti parti civili nel giudizio, assistiti dall’avvocato Giacomo Ventura, che come la procura ha concluso per la condanna del medico. Il giudice D’Amore lo ha assolto.