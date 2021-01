Anziano “parcheggiato” fuori dalla struttura Covid, proteste e arrivano i carabinieri

Gela. Un anziano ultranovantenne costretto a stare fuori dalla struttura Covid dell’ospedale, perché nessuno degli operatori in servizio pare averlo voluto prendere in carico. E’ risultato positivo al coronavirus, ma a causa dei sintomi, trasportato in ospedale, è rimasto fuori, tra le proteste dei familiari. Tutto questo con temperature molto rigide e in condizioni di salute già precarie. Anche la pioggia è arrivata a rendere la situazione ancora più complessa. Alla fine, alcuni operatori lo hanno fatto entrare, ma è servito l’intervento dei carabinieri. Un’emergenza che nella struttura di Caposoprano, diretta da Luciano Fiorella, non è stata gestita nel migliore dei modi. Non è il primo caso che pazienti Covid si trovano “parcheggiati” in attesa di avere risposte e le proteste non sono mai mancate.