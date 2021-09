Anziano preso di mira da minorenni, rifiuti contro la sua abitazione: sono dal gup

Gela. Lo avrebbero preso di mira, per un lungo periodo di tempo. Un settantenne avrebbe subito insulti, minacce e tentativi di aggressione. Otto giovani sono stati individuati dagli investigatori. Cinque di loro, all’epoca dei fatti erano ancora minorenni e questa mattina si sono presentati davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale minorile di Caltanissetta. Rispondono di veri e propri atti persecutori. Per i pm vanno rinviati a giudizio. Addirittura, secondo le contestazioni, avrebbero più volte lanciato rifiuti e materiale edile contro la porta di ingresso dell’abitazione dell’anziano, un insegnante in pensione. Gli accusati, però, respingono le contestazioni, escludendo di aver mai compiuto le azioni che sono state ricostruite. I legali che li rappresentano, già in fase di indagine, hanno ritenuto di dover valutare con molta attenzione la condizione psichica dell’uomo, che vive a ridosso del quartiere San Giacomo.