Aperte le parlamentarie grilline, ai nastri di partenza anche i candidati locali

Gela. Si concluderà alle 22 di oggi la fase di voto, on line sulla piattaforma Sky Vote, per le parlamentarie del Movimento cinquestelle. Sarà il passaggio preliminare alle definizione delle liste per Camera e Senato. I grillini e il leader Giuseppe Conte si affidano al voto principalmente degli iscritti, per cercare di venire a capo di un percorso che non si sta rivelando facile, dopo gli strappi degli ultimi mesi. Lo stesso Conte ha scelto di proporre una ristretta rosa di nomi, ai quali dare priorità, che sarà comunque sottoposta a votazione. Ai nastri di partenza delle parlamentarie ci sono anche il senatore Pietro Lorefice e la deputata Ars Ketty Damante (entrambi per il Senato) e l’ex consigliere comunale Angelo Amato (per la Camera).