Approvato il piano della polizia municipale, tra i pro-Greco i numeri non tornano

Gela. Il capitolo dei numeri della maggioranza non riesce a decollare e lo dimostra anche l’approvazione, questa sera, del piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale. La seconda convocazione, con una soglia di voto inferiore, ha ancora una volta dato una mano ai pro-Greco. Il piano, portato in aula dall’assessore Giuseppe Licata ed esposto dal comandante della municipale, Giuseppe Montana, è passato con dieci voti favorevoli. Alla fine, si conta un solo astenuto. La garanzia del numero legale, comunque, come già accaduto per il consolidato 2020, è arrivata con la presenza in aula di esponenti di opposizione e di indipendenti. Hanno espresso la loro posizione, fino alla conclusione dei lavori, tra gli altri anche la grillina Virginia Farruggia, gli indipendenti Alessandra Ascia e Luigi Di Dio, così come il dem Gaetano Orlando e il capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana. Non hanno partecipato al voto finale, invece, i forzisti. Il sì è arrivato dai consiglieri civici di “Una Buona Idea”, “Impegno Comune”, “Un’Altra Gela” e dall’esponente della Nuova Dc Vincenzo Cascino.