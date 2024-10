Arancio, “Iv? Positivo, bisogna allargare”: Fava, “pronto per la giunta, Di Paola proposta regionale”

Gela. Il dibattito appena incanalato all’Ars sul ddl per gli enti locali qualche variabile in più la pone nei ragionamenti politici in atto tra le fila dell’alleanza del sindaco Di Stefano. E’ quasi scontato che prima di rimettersi al tavolo con i suoi, il primo cittadino attenda riscontri da Palermo, anzitutto rispetto alla possibilità di un allargamento della giunta, con un eventuale posto in più tra gli assessori. Bisognerà mettere insieme tutti gli incastri, con o senza buone nuove dall’Assemblea regionale. A Di Stefano guardano i dem che un contributo per la vittoria elettorale lo hanno dato in termini di presenza e di numeri. “Non c’è nessun problema per quanto riguarda il Pd – dice l’assessore Giuseppe Arancio che al contempo è commissario cittadino dem – ci sono impegni precisi che il sindaco ha comunicato a tutti gli alleati. Attenderemo la prossima riunione. Anche per quella sono state indicate delle date di massima”. Arancio da tempo ha annunciato che lascerà il suo posto nell’amministrazione comunale, per ragioni personali. Sta comunque lavorando a regime su più fronti e la prossima settimana ci sarà una tappa istituzionale in Regione su temi come i cantieri del raddoppio del depuratore consortile e il finanziamento per la rete fognaria di Manfria. Arancio si colloca inoltre tra i possibilisti per un centrosinistra locale che apra, a partire dai segnali lanciati dalle fila di Italia Viva. I renziani hanno ormai una collocazione fra i progressisti, come rimarcato dall’ex premier Renzi e a livello territoriale dal riferimento provinciale Giuseppe Ventura. “Per me, è un fatto positivo – aggiunge Arancio – sono convinto, rifacendomi al segretario Schlein, che si debba lavorare sui temi e non sulle persone. Bisogna allargare a tutte le forze che si rivedono nel campo progressista, senza veti”.