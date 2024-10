Civici, cambi in corsa e direttivo più plurale: si riparte dai giovani e dal progetto Di Stefano

Gela. Un direttivo da rimodulare per essere ancora più plurale, dando spazio ulteriore alle diverse anime di “Una Buona Idea”. I civici hanno ripreso le attività interne, dopo la lunga volata che li ha portati a Palazzo di Città, sotto la guida del sindaco Di Stefano, tra i fondatori del movimento. In serata, tutti i consiglieri comunali hanno preso parte alla riunione, convocata dal segretario Giovanni Giudice, come avevamo riportato. Il gruppo è compatto a supporto del sindaco, che non era presente. Tra due settimane, con una nuova riunione, potrebbero emergere particolari in più sull’organizzazione interna e sui ruoli, con i consiglieri invece maggiormente concentrati sull’azione amministrativa e istituzionale. Ci sono “volti nuovi” pronti a seguire l’evoluzione di un movimento che ad oggi ha voluto mantenere la propria identità, senza approcciarsi ai partiti strutturati, comunque alleati in seno all’amministrazione comunale.