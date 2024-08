Arancio lascerà la giunta, “motivi personali e lavorativi”: “Giusto dare spazio ai giovani”

Gela. In giunta, è l’assessore con maggiore esperienza amministrativa e istituzionale. L’attuale commissario cittadino del Pd Giuseppe Arancio, già deputato regionale, aveva fatto capire che la sua presenza sarebbe stata a tempo. Ragioni personali e lavorative, dato che tra le altre cose regge le sorti del Centro di salute mentale, non gli permettono di proseguire. E’ uno degli assessori che a breve cederà il proprio posto. “Ci sono motivi personali, di salute e di lavoro che non mi consentono di andare avanti, il sindaco Di Stefano lo sa – dice Arancio – ed è giusto dare spazio a giovani con qualità che possano portare avanti il mandato”. I dem, come ha fatto capire il capogruppo consiliare Gaetano Orlando, non intendono avallare mutamenti drastici nel governo della città. Il risultato elettorale gli ha permesso di presentarsi in consiglio con sei esponenti ed è probabile che le caselle in giunta saranno parametrate ai numeri dei democratici nella coalizione. “Se ci saranno le condizioni – aggiunge – pensiamo a due nostri esponenti”. La direttrice seguita in casa Pd non pare prevedere deviazioni particolari anche se non c’è alcuna intenzione di fare pressing sul primo cittadino, con il quale il dialogo è aperto. Le voci si susseguono, compresa quella che conduce all’ex consigliere comunale FdI Salvatore Scerra. “Non possiamo commentare quelle che allo stato sono semplici voci – precisa il commissario del Pd – una cosa è certa, non c’è nessun accordo con esponenti di centrodestra”.