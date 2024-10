“Argo-Cassiopea”, prorogata autorizzazione per i lavori di posa della linea di esportazione del gas

Gela. Di recente, è stato ufficialmente comunicato l’avvio delle prime attività finalizzate alla produzione dei campi per il gas “Argo-Cassiopea”. E’ il progetto finanziariamente più consistente del protocollo di intesa di dieci anni fa. Enimed sta sviluppando gli interventi, nelle aree a mare e in quelle a terra. Il gas estratto sarà destinato alle scorte della rete nazionale. La capitaneria di porto ha appena autorizzato una proroga dei permessi già concessi a Saipem, l’azienda che si occupa della fase in atto. Fino a metà dicembre, in questo modo, andranno avanti i lavori per la posa e l’installazione della linea di esportazione del gas. Sono tutte operazioni condotte nelle aree in mare. La richiesta era stata formalizzata ad inizio luglio proprio da Saipem. L’avvio della produzione sarà decisivo su più fronti.